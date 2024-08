Hyundai boss kinnitas kardetud kuulujuttu

Suvised kiired kruusarallid kinnitasid veelgi juba ammu teada tõdemust – Hyundai pole oma WRC2-klassis kasutatavat autot ammu uuendanud ning see jääb konkurentidele kiiruselt selgelt alla.

Kõige sõnakam on selles asjus olnud Teemu Sunineni mänedžer Timo Jouhki, kes ütles pärast Soome rallit, et Hyundai Rally2-auto ei kõlba mitte kuhugi. Kuna Hyundai pole autosse juba pikemat aega panustanud, hakkasid liikuma kuulujutud, et autoarendus pannakse sootuks seisma. Abiteboul kinnitas nüüd, et masin saab peagi mõned uuendused, kuid pärast seda tõmmatakse stepsel seinast.

«Uue Rally2-auto arendamine on minevik, sest reeglite tsükkel on lõppemas. Lisaks on tõsiasi, et i20 tootmine lõpeb mõne kuu pärast, täpsemalt järgmisel aastal,» selgitas Abiteboul DirtFishile, et konkreetset mudelit ei toodeta peagi ka enam tavaliikluse tarbeks.

Prantslasest tiimijuhi hinnangul sobibki praegune i20 Rally2-auto rohkem asfaldirallidele ja sõitjatele, kes pole WRC2 tasemel. «Arvame, et autos on asfaldirallideks peidus palju potentsiaali. See auto on jätkuvalt heal tasemel ERC-sarjas, mis ütleb selle kohta nii mõndagi,» arutles Abiteboul.

Viimati kerkis WRC2-klassis selle autoga esikolmikusse Gregoire Munster. Aasta oli siis 2022 ja sõideti Jaapani asfaldirallit. ERCs on Hyundaiga suures mängus kunagine WRC-sõitja Hayden Paddon.