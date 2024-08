27-aastane Klæbo: hakkan vanaks jääma

Klæbo võitis mullu 16 MK-etappi, kuid lõpuks tuli tal haiguse tõttu Tour de Ski vahele jätta ja MK-sarja üldvõitu ta ei teeninud. Suvist ettevalmistust on nüüd seganud küünarnukivigastus ja järjekordne kinni püütud külmetushaigus.

«Viimasel aastal on igasuguste asjadega palju jama olnud. Hakkan vanaks jääma. Ma pole enam 20-aastane. Siis ma ei mõelnud eriti millelegi. Nüüd olen peaaegu 28-aastane ja oma valikutes tuleb olla veelgi täpsem ja targem taastumise puhul. See saab olema edu võti,» ütles Klæbo Norra TV2-le antud intervjuus.

Üheksakordselt maailmameistrilt küsiti, mis on kõige suuremad erinevused 20- ja 28-aastase sportlase vahel. «Märkan, et keha vajab taastumiseks veidi rohkem aega. Samas tean, et olen hingelt veel noor. Loodan, et see aitab mind sellel teel ja kõik pole veel läbi,» vastas Klæbo.

Klæbo tõdes, et on suvel teinud umbes poole vähem trenni kui varasematel aastatel, kuid eesootava talve ees see teda ei hirmuta. «Tegelikult ei hirmuta. Veebruarini on pikk tee minna,» vihjas ta oma peamisele eesmärgile, milleks on Norras Trondheimis toimuv MM.