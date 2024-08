Pariisi olümpiakorvpalli üks tähti liitus Venemaa armeeklubiga

Paraku tuleval hooajal agressiivset ja head kaitsemeest Euroopa suurel laval ei näe. Avramovic sõlmis juuli lõpus CSKAga kahe aasta pikkuse kontrahti. Tasub meenutada, et kuigi Moskva klubil omab Euroliiga A-litsentsi, ei lubata neid Ukrainas jätkuva sõja tõttu sarja tagasi.

Tõsi, agendi Miško Ražnatovići sõnutsi on Avramovicil on 20. augustini võimalik vastu võtta ka NBA tiimide pakkumise. Ent see näib pigem ebatõenäoline.