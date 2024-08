M-Spordi tiimipealik: esineme üle oma võimete

Põhjusega. Esinumbri rolli kandev, esimest korda tippklassis täishooaega kaasa tegev Adrien Fourmaux on tänavu jõudnud neljal korral poodiumile. Alles kogemusi hankivad Grégoire Munster ja Martinš Sesks on samuti kohati näidanud head kiirust.

«Olen senise hooajaga väga rahul. Adrieni naasmine, tema ja tiimi areng, lähenemine ning küpsemaks saamine on olnud 2024. aasta märksõnad. Ta on olnud fantastiline. Aga see ei ole kaugeltki kõik. Tore on Gregiga koostööd teha ja näha, kuidas tema enesekindlus ning kiirus pidevalt kasvavad. Martinš oli Poolas ja Lätis imeline,» rõõmustas Millener wrc.com usutluses.