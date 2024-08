Flora luhtas parima šansi jõuda taas eurosarjas alagruppi

Poolajapausilt tuli paremini tagasi Flora, kes sai palli rohkem enda valdusesse. Vahetusest sekkunud kaitsemängija Marco Lukka andis 52 minutil hea palli paremasse äärde Zenjovile, kes liikus keskele ning leidis rünnakule tulnud Kristo Hussari. Paremkaitsja andis oivalise söödu trahvikasti joone peal olevale Flora kaptenile Markus Soometsale, kes esimese puutega palli Vikinguri väravasse lõi.

Markus Soomets (palliga) oli Flora ainsa värava autor. Foto: Mihkel Maripuu

Ülejäänud mängus oli Floral küll võimalusi, kuid ükski neist polnud Vikinguri väravavahile Ingvar Jónssonile midagi kontimurdvat. Lõpuvile, Vikingurile 2:1 võit ja Flora pudenes Konverentsiliigast.

Mängijad ei lasknud päid norgu

Peale mängu rääkis Flora peatreener Taavi Viik, et ta oleks pidanud võistkonna mängu alguseks paremini ette valmistama: «Väga palju kaotasime esimese kümne minuti jooksul duelle, millest vastane sai nurgalööke ja võimalusi. See jättis päris kõva jälje mängule. Oli näha pärast kolmandat või neljandat duelli, et me väga kõrge protsendiga ei võida neid. Vastane sai pikkade pallidega meie kasti ümber päris lihtsalt mängida.»

Poolajapausilt naastes oli Flora paremini mängus sees. Mida rääkis riietusruumis Viik oma mängijatele? «Esimene poolaeg näitas, et me suudame päris okeilt mängida nende vastu, tekitasime võimalusi ja lõime värava kuigi suluseisust. Me oleme mängus sees, vastasel on ka päris raske ja kõik uskusid. Poolajal kellelgi löödud olekut polnud,» vastas juhendaja.

Rauno Sappinen (number 11) toodi teise ründajana Mark Anders Lepiku kõrvale. Foto: Mihkel Maripuu