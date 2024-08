Rovanperä ja Lappi hakkasid koos äri ajama

Sel nädalal teatas Rovanperä, et ta investeerib Varkausis asuvasse RTE-Motorsporti. Firma keskendub võidusõiduvarustuse ja varuosade müügile. Juba varasemast oli seal käpp sees kolleegil, rivaalil ning rahvuskaaslasel Esapekka Lappil. Ettevõtte lõi Janne Eronen.

«Mul on suur rõõm saada koos Janne ja EPga üheks RTE-Motorsporti omanikuks. Avame peagi Jyväskyläs uue poe, kust leiate parimat kaupa,» teatas Rovanperä ühimeedias.

«Suur rõõm, et Kalle liitub meie kasvava äriga. Meil on erinevaid põnevaid plaane juba töös. Aga alustame rahulikult, et poiste päevad ei läheks liiga pikaks,» rääkis Eronen, kes isegi rallispordiga kokku puutunud.