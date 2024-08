Taaramäe ihkab Vueltal panna karjäärile vägeva punkti: vanus ei mängi rolli, ainuke pidur saab olla mõistus

Pedaalitallaja tunnistab, et tänavu on tema vorm olnud väga kehv, kuid hooaja teises pooles on olnud optimistlikke märke. Juuli lõpus toimunud Tšehhi tuuril oli Taaramäe sõnul näha arengut, kuid siiski polnud ta seal nii hea, nagu lootis.

«Kui vorm on tulema hakanud, on miski jälle tagasilöögi tekitanud. Seis on päris keeruline, sest keha reageerib hoopis teisiti, kui kümme aastat tagasi. Vormi lihvimine on sootuks keerulisem. Minu vorm oleneb palju kehakaalust, sest ma olen mägede mees. Tunnen, et praegu on seis parem kui suve esimeses pooles,» tõdes Taaramäe, et on viimasel ajal näinud kurja vaeva kaalulangetamisega.

«Selleks, et end vormi viia ei piisa enam lihtsalt tervislikust söömisest või kergest miinus kaloraažist. Vahel tuleb lihtsalt nälgida, vastasel juhul kaal alla ei lähe. See on päris närvesööv ja keeruline, kuid praegu tundub, et olen lõpuks läbi raske pressimise ka kaalu saavutanud. [Juunis sõidetud] Eesti meistrivõistlustel olin veel 70-71 kg, aga täna 66-67 kg. Piltlikult öeldes on seljast kadunud kaheksa kuni kümme veepudelit.»

Kuhu asetada suurtuuride võrdluses Vuelta?

Rein Taaramäe 2022. aasta Vueltal. Foto: Sirotti Stefano / IMAGO / Scanpix

Suurtuure on UCI World Touri kalendris kolm. Mais-juunis Giro d’Italia, juulis Tour de France ja augustis-septembris Vuelta. Palusime Rein Taaramäel kolme suurtuuri kõrvutada.

«Kõige raskem on Itaalias. Ilm on sitt ja etapid rasked. Kõige stressirohkem on Prantsusmaal, sest seal on palju sprintereid koos oma abilistega. See seltskond on harjunud sõitma siledaid kevadisi klassikuid, mis on üliohtlikud. Seal riskitakse rohkem, kui nädalastel mägistel tuuridel, kus mina tavaliselt sõidan.

Tour de France on ka kõige mainekam, millel kogu maailma meedia silma peal hoiab. Tiimid loodavad sealt alati maksimaalset tulemust, et sponsorid pildis oleks. Seega on pinged suuremad, mis tekitab stressi, rohkem riske, rohkem kukkumisi – kõike rohkem.

Vuelta on oma raskusastme poolest Giro ja Touri vahepealne. Ilmad on paremad kui Itaalias ja teed on enamasti suuremad ja laiemad kui Prantsusmaal ja Itaalias. See tekitab vähem ohuolukordi. Kuuma peab muidugi taluma. Inimesed peavad siin lõunaajal siestat, aga jalgratturid peavad startima iga päev, olgu või 40 kraadi, vahet pole.

Milline neist mulle endale kõige rohkem meeldib, on raske öelda. Girol olen etapivõidu võtnud, Touril olen etapil tulnud kolmandaks, Vueltal on ka pagunid teenitud. Võita on alati raske, peab olema tugev ja peab olema ka õnne.