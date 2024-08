Eesti võrkpallikoondised võõrustavad EM-valikmängudes Iisraeli

«Vastase kohta saime mänguvideo alles neljapäeval. Eks peamine on praegu see, et peame ise tegutsema selgelt paremini, kui me seda viimastes kohtumistes oleme suutnud. Oluline on, et tegutseksime võistkondlikult, suudaksime rahu säilitada ja võitleksime algusest lõpuni. Peame olema valmis mängima pikemaid pallivahetusi, mitte lootma vaid kiiretele punktidele. Soome vastu tuli see eriti tugevalt esile ja algavates mängudes peame paremini tegutsema. Ka kaitsemängus tuleb teha korrektuurid,» sõnas Toobal.