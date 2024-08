Olümpiatäht avas oma spordiala varjuküljed: see on «skelettide põlvkond»

Sloveenlanna on oma spordiala esinumber. Garnbret on oma edu nimel palju tööd teinud ja olümpiaveebisaidile antud intervjuus avas ta spordiala varjukülgi, kus tõi välja, et söömishäired on spordimaailmas pikka aega olnud tabu teema.

«Mu süda murdub, kui kuulen alla 10-aastaste inimeste käest, et nad on kaalust alla võtnud ja kõhnemaks jäänud või et pärast kaalu langetamist saavad nad paremini ronida,» muretses Garnbret.

Garnbret küsis retooriliselt, kas inimesed tahavad üles kasvatada «skelettide põlvkonda».

«Kerge olemine ei tähenda, et sa oled tugev,» meenutas sloveen.

Garnbret võitis kulla ka Tokyo olümpiamängudel. Lisaks on ta võitnud mitmeid kuldmedaleid Euroopa- ja maailmameistrivõistlustelt.

«Me ei saa silmi kinni pigistada selle ees, et ronimine on spordiala, kus kaal on oluline osa. Kõik on juba ammu aru saanud, et söömishäired on meie spordiala juures probleem, kuid nüüd räägitakse sellest rohkem.»

«Selle üle arutlemine on raske, sest inimestel on piinlik rääkida omaenda kehast. Treenerite ja sõpradega võib sellest lihtsam rääkida,» lisas sportlane.