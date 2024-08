Olümpial medalist ilma jäänud sportlane avas suu

«Mul pole sõnu. Otsus tundub ebaõiglane ja see on märkimisväärne tagasilöök nii mulle kui kõigile, kes on minuga minu teekonnal kaasas olnud. Olen pannud sellesse spordialasse oma südame ja hinge,» kirjutas ta.

Chiles ütles, et ta on murtud. Lisaks rünnati teda sotsiaalmeedias. «Südamevalu teeb hullemaks asjaolu, et rassistlikud rünnakud sotsiaalmeedias on valed ja väga solvavad.»