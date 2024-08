Rapla korvpallimeeskond täiendas ridu lõunanaabrite tagamängijaga

Klubi teatas, et Raplasse tulles taastub 187 cm pikkune Kruminš veel põlveoperatsioonist, kuid ta on hiljemalt Eesti-Läti liiga avalöögiks oktoobri keskpaigas terve ja mänguvalmis,.

2001. aastal sündinud mängija liitub Raplaga 1+1 lepinguga. See tähendab, et lätlast võib Rapla särgis näha ka järgmisel hooajal.

Peatreener Brett Nõmm: «Emils jäi juba silma VEFi aegadel ning eelmine hooaeg Liepajas näitas, et tegemist on selles liigas tugeva tasemega mängijaga. Kindlasti on tal potensiaali edasi jõuda kõrgemale, aga selleks tuleb veel meie liigas tõestada. Loodame, et Emils saab kiirelt terveks ning aitab meid sel hooajal ja ka järgmisele tähtsatele võitudele.»