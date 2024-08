Pisarsilmis kodupublikuga hüvasti jätnud Kiviloo: arvan, et jõuan selle üle veel mitu korda kurvastada

No… seal on Alessandro (Sloveenia koondise peatreener on endine Eesti koondise loots Alessandro Orefice – K.J.), kellega ma olen nii koondises- kui ka klubitasandil neli aastat koos mänginud, seega võib-olla on isegi sümboolne seal lõpetada.

Äkki jõuab siis ka midagi muud kohale, et ma tõesti seda särki enam selga ei tõmba. Võib-olla selle arvelt oli täna kergem. Arvan, et see, et ma sinimustvalge publiku ees enam ei mängi, jõuab mulle kohale hiljem ja jõuan selle üle veel mitu korda kurvastada. Järgmised nädalad kindlasti lihtsad pole.

Lõpetuseks, mida tahaksid koondisekaaslastele ja fännidele öelda. Või oled juba öelnud?

Ma olen õnnelik, et koondis on andnud mulle nii palju häid kogemusi ja et oleme aastatega kogu aeg ülespoole liikunud. Jah, praegu on väike mõõn, aga usun, et tuleme sellest välja, kui need väga andekad noored natukene kogemusi saavad ja välismaale kipuvad. Arvan, et siit tuleb veel päris head materjali!

Olen tänulik, et olen olnud osa sellest protsessist. Mul on läbi aastate olnud väga-väga lahedaid tiimikaaslasi, kelles osa on juba lõpetanud, osa veel mängivad. Sellest on kõige rohkem kahju, et ei saa nendega enam iga suve koos veeta, aga küll me ikka näeme. Lähen kas või hotelli neile külla (naerab – K.J.).

Publikule tahan aga öelda: tore et te pärast seda esimest EM-tsüklit 2019. aastal meiega kaasa tulite nii südamest kaasa elasite. Ka tänavu, kui me nii suure ülekaaluga aasta võistkonna tiitli võitsime. Meie oleme alati südamega mänginud ja loodan, et see tiim leiab selle südame uuesti üles. Praegu oleme selle võib-olla küll natukene kaotanud, aga ega see kuskile peitu saa jääda