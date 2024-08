Peatreener Toobal: tahaks näha veel neid vihaseid noori, kes on valmis võrkpalli nimel elama

Samas on kaotusel ja kaotusel vahe ning arvestades, millises mustas augus meie naiskond pärast eelmisel nädalavahetusel Soomega peetud kontrollmänge oli, võis nähtuga isegi teatud määral rahule jääda. Teatud määral.

«Olen rahul sellega, et tegime sammu edasi. Olime võitluslikud ja võitlesime platsil nii palju kui... kas just sees oli, aga arvan, et enesekindlusega saime hakkama,» alustas peatreener Andres Toobal pärast kohtumist positiivsest, enne kui valusaks saanud nüansside juurde edasi liikus.

«Jäime täna hätta nendel kohtadel, kus on vaja rahulikuks jääda: lihtsad pallid, kõrged tõsted, kui on vaja kellelgi teisele tõsta või kui tuli hanitus… Rünnakul on endiselt probleem sellega, et isegi kui serv on käes, ei suuda me häid lahendusi leida. Tihtipeale pole ründajal kõige mugavam, mistõttu peame seal hoo maha võtma,» jätkas ta, liikudes n-ö burgeri meetodil seejärel taas positiivse juurde.

«Olen rahul, et naised tulid platsile võitma, aga... see kõik lihtsalt sööb nii ära. Me võitleme-võitleme, teeme tohutu töö ära ja kui on vaja see üks lihtne pall üles tõsta, siis tõstame selle nii, et ei saa rünnata. Sellest on lihtsalt kahju, aga see on järgmisteks aastateks kõva töö. See ei tule niisama tagasi.»

Kätte saadud geim aitas