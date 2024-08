GALERII Eesti koondis alustas teekonda kaheksanda EMi suunas võidukalt, aga...

Eesti vastuvõtt ja rünnak olid 54%, Iisraeli vastavad näitajaid olid 45% ja 50%. Blokist teenis Eesti 10 punkti (vs. Iisraeli 5) ja servijoone tagant virutati 14 vea kõrvale 3 ässa (Iisrael 12 ja 2).

Meeste võrkpalli EM-valiksarjas on seitse kolmeliikmelist alagruppi. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad ja lisaks veel viis paremat teise koha meeskonda, mistõttu ongi oluline võita mängud 3:0 (mitte 3:1). Lisaks Iisraelile ja Eestile kuulub D-alagruppi veel Horvaatia, kellega meie mehed järgmisena ka vastamisi lähevad: seda 24. augustil kodus.

Mängu käik:

Saaremaa viis kodumeeskonna avageimis juhtima 4:2, ent edasi mindi punkt-punktis. Geimi keskel haaras Eesti Iisraeli servivea järel 17:15 edu, kuid vastast maha raputada ei õnnestunud ja 17:17 viigiseisult jätkati taas tasavägiselt. Tammearu blokist auti lükatud pall tegi skooriks 21:21 ja ka järgmise punkti tõi Tammearu, sundides vastast mõtlemisajale. Geimpallini jõudsid esimesena iisraellased seisul 24:23, ent seda ei realiseeritud ja Täht tõi seejärel punkti meile ning geimi võitis Eesti Aganitsa rünnak lõpetas geimi seisuga 25:23.

Teine vaatus kulges samuti tasavägiselt. Täht ja Teppan viisid Eesti meeskonna 7:6 juhtima ja Tähe võimas pommlöök tegi vahe kahepunktiliseks (10:8). Aga Iisrael võitles end 13:13 viigini, Teppan ja Täht olid taas need, kes Eestile väikse edu andsid – 15:13, aga õige pea oli taas Iisrael kahega ees (17:15). Tähe serviäss seadis tabloole 19:19 viigi. Geimi lõpus sekkus mängu Henri Treial, kelle rünnak andis Eestile 23:21 edu. Tammearu tõi meile geimpalli seisul 24:22 ning geimi võitis Eesti 25:22.