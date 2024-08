Kliimaaktivistid vandaalitsesid Messi 11 miljonit eurot maksva häärberi kallal

Kliimaaktivistid võõpasid augusti alguses Messile kuuluva villa punase ja musta värviga. Pärast seda postitasid nad sotsiaalmeediasse rea pilte, kus nad näitasid oma meistriteost.

«Kaunistasime Messi illegaalset villat Ibizal. See on ebaseaduslik ehitis, mille jalgpallur omandas 11 miljoni euro eest. Samal ajal, kui see toimub, ainuüksi Baleaari saartel on kuumalaine otsese tagajärjel surnud kaks kuni neli inimest. Rikkad vastutavad sama palju süsinikdioksiidi heitkoguste eest kui vaesed,» kirjutati postituses.

Messi nõuab rühmituselt 50 000 eurot hüvitist. Futuro Vegetal väitis, et nõue on põhjendamatu. «Isegi kui määrdunud fassaad tuleks täielikult üle värvida, ei maksaks see 50 000 eurot,» ütles rühmituse pressiesindaja Bilbo Bassaterra.

Briti väljaande Mirror andmetel maksis Messi Ibizas asuva villa eest 11 miljonit eurot. Luksusmaja krundil on golfi-, tennise- ja padeliväljak, lisaks veel jõusaal ja spaa.

Futuro Vegetal kirjeldab oma veebilehel, et nad võitlevad kliimamuutuse vastu edendades taimetoidulist põllumajanduskultuuri. Rühmitus on kriitikutele meelde tuletanud, et Messi kinnistu ehitati ebaseaduslikult, kuna sellele ei antud omal ajal ehitusluba.