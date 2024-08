Peatreener Rikberg: võit tuli, aga kangutades ja pingutades. Tahaks voolavust

See oli see, millega me olime hädas. Ja Kordas võttiski. Ja siis virutas veel serviseeria otsa, hakkaski üldisemalt õnnestuma. Ega oli ka näha, et isegi pingile võetud Robert suhtus sellesse, et teine mees lihtsalt tuli ja mängiski põhimõtteliselt ilmeksimatult lõpuni, kaasaelavalt. See on see tugevus, mis mulle meeldib, ent mis teeb ka minu elu raskeks: kes on need mehed, kes otsustavad mängu?»