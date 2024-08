«Suve alguses ma rääkisin, et mis on meie eesmärgid ning kus me tulemust tahame teha. Läbi suve oli poistel siht silme ees ja nad tõesti näitasid, et tahavad seda ja on valmis selle nimel tööd tegema. Kihvtid poisid! Ma olen valmis nendega uuesti minema igasse lahingusse ja tean, et nad on minu eest valmis võitlema viimase sekundini. Aga nagu ma neile ka lõpus ütlesin – hoiame jalad maas ning töötame edasi, sest see on alles U16 vanuseklass ning loodetavasti järgmisel suvel viivad 2007. aastal sündinud U18 koondise A-divisjoni, et ka need poisid saaksid seal mängida.»