Kunagine Inglismaa meisterklubi võib juba enne hooaja algust punkte kaotada

Leicesteri uurimisest on teavitanud mitmed Briti meediakanali, nende seas The Guardian, Daily Mail ja The Sun. Kui palju punkte nad kaotada võivad, pole teada.

Kinnitamata andmetel pärineb üks uurimise all olevatest juhtumitest hooajast, mil nad mängisid esiliigas, teine aga ajast, mil nad olid meistriliigasse tõusnud.

Reeglid näevad ette, et Premier League'i klubid võivad kolme hooaja jooksul minna nö miinusesse 105 miljoni Inglise naela ehk veidi üle 123 miljoni euro ulatuses.

The Guardian kirjutab, et Leicester sai aastatel 2020–2023 rahalist kahju 215,3 miljonit naela, mis võrdub veerand miljardi euroga. Viimase poole aasta jooksul on Evertonilt ja Nottingham Forestilt rikkumiste eest punkte maha võetud samadel alustel.

Guardiani andmeil oli Leicesteri palkade ja käibe suhe 116 protsenti, mis oli palju kõrgem, kui kahel eelpool mainitud karistada saanud meeskonnal ehk Evertonil ja Nottinghamil.

Leicester näib aga uskuvat, et kuna nad mängisid 2023-2024 hooajal esiliigas, siis ei pole Premier League’il volitusi neid karistada, kirjutas The Guardian.

Väidetavalt on Leicesteril pärast 2016. aastal Inglismaa meistriks tulemist olnud rahalisi raskusi. Üks oluline põhjus on väidetavalt see, et klubi kauase omaniku King Poweri rahaline seis läks pandeemia ajal kehvemaks.

Leicester avab Premier Leauge’i hooaja homme õhtul, kui koduväljakul kohtutakse Tottenhamiga.