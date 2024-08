Teinegi Norra suusakuulsus sihib pääset kodusele MMile

38-aastane Northug ei pea küll oma võimalusi MMil startida väga suureks. «Praegu on see tõenäosus 2,2 protsenti,» ütles Northug NRKle, kui sai suvisel rollersuuskade võistlustel alles 31. koha.

Üks, kes Northugile pöialt hoiab, on aga sprindimeister Johannes Hösflot Kläbo. «See oleks muidugi täiesti hull. Ma arvan, et MMil osalemine oleks ähe, kuid tõenäoliselt on tal raske kvalifitseeruda. Aga temas on optimismi ja ta on hull,» ütles ta Dagbladetile.