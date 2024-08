Soome F1 sõitja Bottas teeb Räikköneni ja liitub WRCga?

Järgmise F1 hooaja sõitjakohad on peaaegu paika loksunud, kuid soomlane Valtteri Bottase tulevik pole endiselt selge. Tuntud F1 ajakirjanik Peter Windsor paljastas, et üks F1 sõitja osales äsja rallitestil ning tal läks seal väga hästi. Kuigi ametlikult pole midagi kinnitatud, siis sahistatakse, et tegemist võis olla Bottasega. Kas see võiks tähendada, et Bottas teeb Räikköneni ja liigub F1 sarjast WRCsse?