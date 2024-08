Reegleid rikkunud olümpiapronks teenis pika võistluskeelu

Rootsi rahvusringhäälingu SVT teatel karistati Babulfathi kolmekuulise võistluskeeluga. Probleemid said alguse just Pariisi olümpiamängudel, kus Rootsi judoka pronksmedali võitis.

Rahvusvaheline judoliit teatas, et Babulfathile määrati kolmekuuline võistluskeeld, mis lõppeb 30. oktoobril. Sel ajal ei tohi ta ühelgi võistlusel osaleda ning samuti pole lubatud välisriikides treeninglaagrites osaleda. Samas otsustati Rootsi sportlasele jätta alles tema pronksmedal, kuna ta ei olnud protestides agressiivne.

«See kõik on keeruline. Judo on parim asi, mida ma tean. Välislaagrid ja võistlused on hetked, mille nimel ma elan,» lausus Babulfath, kes sai enda sõnul väärtusliku õppetunni ega kavatse otsust edasi kaevata.