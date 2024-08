Simple Session üllatab jälle, kolides ka jõele

Sel nädalal, 22.–25. augustini näeb Tartus ligi 100 maailma parimat rulasõitjat ja BMX-trikiratturit. Võistlejate hulgas on nii äsja Pariisi olümpial käinud tänavasportlasi kui ka mitmekordseid X-Mängude medaliste. Sel aastal on võistlustules seitse eestlasest rulatajat ja kuus BMX-sõitjat. Teiste seas on kohal ka eelmise aasta võitja, 14-aastane ameeriklane Julian Agliardi.