Kuidas Piiroja, Kristal, Reim ja Co. Hiiumaal pirtsutavate indoneeslastega madistasid

Neist umbes pooled tulid vaatama, et mis pulli see Kotkas korraldab – mäletan veel väljendit, et mis «saapaviksineegrid» need nüüd siia tulid. Umbes pooled said pettumuse osaliseks, sest tuli välja, et ei olnudki mingi pull, vaid päris jalgpall, ülejäänud pooled, kes tulidki jalgpalli vaatama, nägid korralikku mängu!

Küll ma siis laiasin: ütlesin, et Guinnessi rekordite raamatusse kandmisega on aega, sest niikuinii keegi seda üle ei löö – selles külas, kus jalgpalliväljak ametlikult asus, oli tollal rahvastikuregistri alusel seitse elanikku! Meie väikese kogukonna, Emmaste valla ja ilmselt ka Hiiumaa jaoks oli see märkimisväärne elamus, et niisugune vahva asi toimus.»

Plats pikk vagudega soolikas

Kohtumine oli vast valminud Emmaste jalgpalliväljaku avamäng – kusjuures plats ise oli ebastandardsete mõõtmetega.

«Meie ülesanne oli suuresti kohalikena väljaku mängukõlblikuks ette valmistamine. Plats oli uus ja suur, aga kohati oli pinnas vagudega. Tegime omalt poolt parima, aga kevadised ilmad olid hästi kuivad ja muru ei tahtnud igal pool hästi kasvada,» meenutab Tintse.

Eesti - Indoneesia kohtumise kava. Foto: Ajakiri JALKA

«Mäletan, et kui uuele platsile esimesed jooned tegime, siis mõtlesime, et teeme ikka võimalikult suure väljaku – ega me siis ei mõelnud, mis rahvusvahelised standardid olla võiksid. Esimesed mõõdud olid minu meelest 120 korda 75 meetrit. Need, kes sinna mängima tulid, vajasid korralikku vastupidavust!»