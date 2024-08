M-Spordi pealik nimetas rallimaailma suurima probleemi

Autoralli tippsari on meeletult kulukas, kuna Rally1-autod maksavad enam kui miljon eurot. See on tekitanud olukorra, kus MM-sarjas pole liiga palju autotootjaid ja sestap ka sõitjakohti vähem kui selle sajandi alguses.

Spordiala kallidus on küll probleem, aga M-Spordi pealiku hinnangul on teisigi puudujääke, mis on oluliselt suurema kaaluga. «Kulude vähendamine on küll oluline, ent seda ei saa liiga palju teha. On oluline, et rallimaailmas säiliks tipptasemel autod. Sellisel tasemel olemine nõuabki investeeringuid,» vahendas Rallit.fi Milleneri sõnu.