Euroopa tolmu jalgelt pühkinud Kotsar jõudis Jaapanisse

«Korvpall on Jaapanis viimastel aastatel olnud suures tõusujoones ja tahan olla osa selle kasvust. Vestlused, mis mul olid nii Jukka Toijala kui ka Lassi Tuoviga (B-Corsairsi treenerid – V. A.), olid väga positiivsed kohe algusest saati. Nägin nende visiooni, nende usaldust minusse ja minu rolli meeskonnas.

Usun, et Jaapan on väga hea elukoht minu perele, sealne kultuur on ilus ja huvitav ning ootame huviga seda uut hooaega ja peatükki,» andis Kotsar Postimehele juulis ülemineku kohta kommentaari.