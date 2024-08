Rahvusvaheline laskesuusatamise suvelaager tõi Otepääle sportlaseid 13 riigist.

«Kõigi osalevate riikide laskesuusatamise alaliidud kuuluvad IBU määratluse järgi C-kategooria ehk areneva struktuuri või D-kategooria ehk algelise struktuuriga alaliitude hulka. Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon on B-kategooria ehk arenenud struktuuriga alaliit,» ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni juhatuse liige ja Otepää suvebiatloni maailmameistrivõistluste võistluskomitee esimees Hillar Zahkna.

A-kategooria ehk kõrgeima taseme struktuuriga laskesuusatamise alaliidud on Norral, Rootsil, Itaalial, Prantsusmaal ja Saksamaal.

«See oli minu esimene kogemus rahvusvahelist laagrit korraldada ning suurepärane võimalus tutvuda teiste treenerite ja sportlastega. Leian, et see on heaks võimaluseks üksteiselt õppida,» ütles laagrit juhendanud Tartu Suusaklubi treener Kristiina Kresmer.