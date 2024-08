Surmavalt haige Rootsi spordilegend: mul oli hea elu

«Mul oli hea elu. Võib-olla liiga hea. Selle eest tuleb maksta,» nentis 76-aastane legend Amazon Prime'is ilmuvas dokumentaalfilmis.

Temast tehtava dokumentaalfilmi võtted algasid juba enne, kui Erikssonil avastati vähk.

«Mul ei ole valu, aga ma tean, et see on olemas. Ühel päeval see mind võtab,» arvas Eriksson dokumentaalfilmis.

«Kuid seni, kuni see juhtub, püüan elada iga päev selle asemel, et lihtsalt istuda ja mõelda, millal see juhtub. Vaatame, kas saan rohkem aega,» lisas ta.

Eriksson ütleb, et ta on alati olnud halb tuleviku planeerimisel. Saadud diagnoosiga ei muutunud seega tema jaoks midagi.

Dokumentaalfilmi põhjal kulgeb mehe argipäev kenasti, kuigi tema seisund aina halveneb. Eriksson tunnistas, et kardab praegust olukorda.

«Ma arvan, et me kõik kardame päeva, mil me sureme. Peame õppima seda aktsepteerima sellisena, nagu see on.»

Ta loodab, et inimesed mäletavad teda hea mehena.

«Kuid kõik ei ütle seda. Loodan, et mäletate mind kui treenerit, kes andis endast parima. Ta ei võitnud kõiki mänge, kuid võitis palju ja kaotas mõned,» rääkis mees.