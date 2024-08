Viiekordne maailmameister on sunnitud selgroovigastuse tõttu karjäärile punkti panema

Kuigi Ryf on 37-aastane, pole tema taandumise põhjuseks vanus, vaid hoopiski vigastus. Nimelt sai hiljutiste uuringute käigus selgeks, et šveitslanna lülisambas ehk selgroos on põletik, mistõttu seaks suurtel koormustel edasi treenimine ta elu ja liikuvuse lihtsalt ohtu.

«Kahjuks tuleb mul teile teada anda, et olen sunnitud enneaegselt oma sportlaskarjääri lõpetama,» kirjutas Ryf ühismeediasse tehtud pöördumises.

«Arstid on leidnud mu valude põhjuse ning mul lülisambas diagnoositi põletik. Olen seda küll ravinud lootuses tänavu uuesti võistlustulle astuda, kuid paraku pole see olnud nii efektiivne kui lootsime.

Nõnda tulebki mul lihtsalt keha poolt antavaid signaale aktsepteerida. Olen küll jätkuvalt heas vormis, kuid see vigastus lihtsalt ei võimalda mul enam samasuguste treeningkoormuste juures, mis on tipptasemel võistlemiseks vajalik, jätkata.

Tulemus pole mõistagi see, mida lootsime, kuid kuna tean, et andsin kõik endast oleneva, et ikkagi jätkata, taandun rahuliku südamega. Olen siiralt tänulik kõikide nende õnnestumiste eest, mida olen aastate jooksul kogenud ja tänulik ka enda kehale, et see on terve selle aja vastu pidanud.

Armastatud asjadest lahti laskmine on küll raske ja miski, mida ma pole pidanud varem tegema, kuid pärast oma treeneri ja arstiga arutamist on klaar, et see on miski, mida tuleb mul enda pikaajalist tervist silmas pidades teha.

On aeg lihtsama ja rahulikuma elu jaoks ning ootan seda peatükki väga, isegi kui eelmisest elust lahti laskmine on äärmiselt valus,» kirjutas lisaks viiele täispikale MM-tiitlile ka viiel korral 70.3 Ironmani ehk poolpika triatloni MMil triumfeerinud Ryf Instagrami.