Heinast sai neljas eestlane, kes Euroopa tippliigas platsile saanud

UEFA riikide koefitsienditabeli esimesed viis on tavapärased tipud - Inglismaa, Itaalia, Hispaania, Saksamaa ja Prantsusmaa. Nüüd, kui Hein siirdus Arsenalist laenulepingu alusel kevadel La Ligasse tõusnud Valladolidi, on neljas eelpool nimetatud riigi kõrgliigas olnud vähemalt kaks eestlast, ühes on ajaloo jooksul pallinud vaid üks, kirjutab Soccernet.ee.