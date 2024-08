Postimehe rallisaade «Parc Fermé» võttis luubi alla Hyundai rallitiimi, mille pealik Cyril Abiteboul kinnitas, et järgmisest aastast nad Rally2-autot enam ei tooda. Kuna praegused Rally1-autod on WRCs kasutuses 2026. aastani, siis milline on Lõuna-Korea autotootja pikem tulevik rallimaailmas? Stuudios on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Head kuulamist!