Ronaldol tuleks lahkumineku korral maksta naisele miljoneid

Nimelt tõi Portugali väljaanne TV GUIA hiljuti päevavalgele, et 39-aastane Ronaldo ja 30-aastane Rodriguez on sõlminud omavahel abielulepingu, mille lõppemisel tuleks portugallasel kõvasti oma kukrut kergitada.

Ajakirja väitel on Ronaldo lahkumineku korral kohustatud iga kuu Rodriguzele maksma 100 000 eurot ja seda naise elupäevade lõpuni. Kiire matemaatika ütleb, et aastas teeks see siis 1,2 ja kümne aasta peale 12 miljonit eurot.

See pole aga kõik. Lisaks näeb kontraht ette, et Rodriguez saaks lahutuse korral endale ka paari Madridis asuva 950 ruutmeetrise villa, mille Ronaldo 2010. aastal viie miljoni euro eest ostis.

Samas on ka Rodriguez suutnud mehe kõrvalt ehitada endale korraliku brändi. Kuigi tema varade suurust väljaanne välja ei too, tasub mainida, et ainuüksi Instagramis on naisel 62 miljonit jälgijat, mille pealt võimalik kahtlemata rahanatukest teenida.