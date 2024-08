Suurenevate ambitsioonidega WRC seadis suuna selle kõige magusama peale

Nimelt on autoralli MM-sari võtnud oma sihikule ka suurima populatsiooniga mandri.

«Aasia, absoluutselt!» põrutas WRC Promoteri turundusjuht Simon Larkin väljaandele BlackBook Motorsport, kui nood uurisid, kas sarjal on Saudi Araabia kõrvalt veel rohkem mõttes Aasia suunas laieneda.

Konkreetsematest riikidest tõi Larkin välja juba pikemat aega MM-etapist unistava Hiina ning markeeris ära veel Indonesia ja Vietnami variandid. Just nendesse riikidesse kavatseb ta tänavu ka ringreisile minna.

Larkini sõnul on kahe-kolme etapi omamine Aasias autoralli MM-sarja jaoks lihtsalt hädavajalik. «Lisaks oleks see loogilisem ka logistilisest vaatevinklist, kui sinna saadetud varustusega oleks võimalik sõita mitu etappi. Pealegi on Austraalia ja Uus-Meremaa jätkuvalt meie huviorbiidis ning seda ilmselt pikemat aega,» lisas ta.

Järgmisel aastal koosneb autoralli MM-sari 14 etapist, mis on ühe võrra rohkem kui tänavu. Tulevikku silmas pidades on kalendris veel veidi ruumi, kuid seda, et WRC kalender muutuks sama tihedaks kui MotoGP või vormel 1 oma, põrinafännid kartma ei pea (või loota ei saa).

«Erinevalt Moto GPst ja vormel 1st kestavad meie võistlused terve nädala, mis tähendab, et me ei saakski järjestikustel nädalatel rallisid korraldada,» selgitas Larkin, kuid lisas, et ideaalis sihiks nad tulevikus ühte aastasse 15 osavõistlust.

«Aga laienemine lihtsalt laienemise pärast pole eesmärk omaette,» täpsustas ta siiski.

