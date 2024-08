Eesti koondislane jättis Itaalia tippklubiga hüvasti

20-aastane Vetkal siirdus 2020. aastal Itaalia tippklubi AS Romaga, ent põhimeeskonda tal esindada ei õnnestunud. Ta mängis Itaalia hiiu u17, u18, u19 ja u20 meeskondades. U17 meeskonnaga krooniti ta kohe esimesel hooajal Itaalia meistriks.

Nüüd otsustas Vetkal jätkata karjääri Rootsis, kus tema mängijaõigused soetas IF Brommapojkarna. Tegemist on meeskonnaga, kes hoiab Rootsi kõrgliigas 25 punktiga 10. positsiooni. Esikohal on 44 silma kogunud Malmö.