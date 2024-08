«Kuldsete põlvkondade» intervallid vähenevad – Eesti (noorte)korvpalli edu retsept muutub aina tummisemaks

Ent lisades eelnevale detailsed muudatused piiratud ajaraami tegevuses, ülesehituses ning teatava üldise korvpallibuumi, liiguvad asjad pigem ülesmäge. B-divisjoni võiduga tagasid U16 noormehed järgmiseks aastaks koha aste kõrgemal, vähemalt teoorias Euroopa 16 parema seas. Aga tulenevalt süsteemist ei saa nad seal ise mängida.

«Järgmised kolm vanuseklassi… Ei tohi öelda, et perspektiivikad, aga neil on kõik võimalused, et hoida kohta. Seal on ainest küll,» oli Roos mõõdukalt optimistlik. «Alates 2007. aasta poistest näeme, et mingi muutus on olemas.»

Toijala tulekuga hõigati välja eesmärk, et kõik noormeeste koondised peaks jõudma A-divisjoni. Asjaolusid arvestades tundub see ehk liialt ambitsioonikas. Aga näiteks tuleval suvel pole sugugi võimatu ka U18 edu. Tänavu lõpetati 17. kohal, ent lõviosa tegijatest mängis aasta vanemate vastu.

Raido Roos Foto: Hendrik Osula / Korvpalliliit

«Kõige rohkem murramegi pead, kuidas U18 ja U20 oleksid järjepidevamad. Siin tuleb mängu palju aspekte,» tõi Roos välja erinevaid tegureid, alustades puhtalt aastakäikude sündimusest ning lõpetades välismaal mängivate pallurite kiuslike agentidega.

Aga kõige aluseks on… «Loodan väga, et oleme asja nii hästi ajanud, et mõistetakse: koondise esindamine on auasi. Me ei tee koondist ju alaliidu, vaid noorte pärast. Nende areng on kõige olulisem,» sedastas Roos.

«Ja teades, kuidas korvpalliturg maailmas töötab, siis eestikatel 30 punkti visates ei lähe kõigil silm märjaks. Vaadatakse EMi, Põhjamaade meistrivõistlusi, Balti matši, Balti mere turniiri. Seal saad end võrrelda oma vanuseklassi parimatega.»

Teadlikkuse tõstmisega nähakse ka vaeva. Korvpalliliidu programmis (National Team Legacy) käivad endised ja praegused mängijad noortele rääkimas, mida koondise esindamine endas kätkeb. Iga võimaliku nurga alt.

«Tobe oleks kogu aeg vinguda. Aga minu positsioonil peab mõtlema kriitiliselt. Üliloll oleks mõelda, et kõik on hästi. Tegelikult on palju juurde panna. Leidub väikeseid riike, kes suudavad teha tunduvalt paremini kui meie,» resümeeris ambitsioonikas Roos.