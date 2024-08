Teinegi Eesti koondislane siirdus Hispaaniasse

21-aastane Jürgens on viimase aasta jooksul küllalt tihti üleminekuid sooritanud. Kui eelmist hooaega alustas ta Ungari kõrgliigaklubi Ujpesti ridadesse, siis talvel siirdus Slovakkia liigas tegutseva Dunajska Stredaga. Viimaste ridades pidas ta seitse kohtumist.

Tegelikult oli Jürgensil Stredaga kehtiv leping 2027. aasta suveni, ent nüüd ootavad teda Hispaania tugevuselt kolmanda liiga kohtumised. Üleminekusumma ja uue lepingu pikkus on teadmata.

Jürgens on aastaid veetnud välismaal, kui jalgpallihariduse hankis ta Itaalias. Ta on kuulunud nii Hellas Verona, AS Roma, Milano Interi kui ka Torino noortemeeskondadesse.