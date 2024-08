Paralümpiale minev Eesti ujuja: kui tuleb medal, on väga tore, aga ma ei luba midagi

Seekordsed paralümpiamängud on ajaloolised kuna esimest korda saavad Eesti televaatajad neile Delfi ja ERRi otseülekannetes kaasa elada. «Parasportlaste jaoks on see väga suur asi, et meie võistmemist kajastatakse ja näidatakse, seeläbi saame oma kogemusi ja saavutusi Eesti rahvaga jagada. Eks see lisab meile natuke pinget, aga iseenesest on ülekannete lisandumine väga lahe ning Eesti paraspordi populariseerimise seisukohalt ülioluline,» arvas Liksor.