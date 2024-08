Solberg teda Toyotasse viivatest sahinatest: loomulikult on mul soov Rally1-te naasta

22-aastane Solberg on noorest east hoolimata varasemalt kätt proovinud ka Rally1-sarjas: 2022. aastal osales rootslane Hyundai eest üheksal MM-rallil. Seejärel jäi ta WRC-tasemel leivaisata ning naases WRC2-sarja.

Hiljuti tunnistas Toyota meeskonna boss Jari-Matti Latvala, et nad jälgivad teraselt Solbergi järgmiseid samme. Seega pole ime, et rootslase naasmise kohta Rally1-sarja on liikunud palju väga kuulujutte.