Eestil tuleb discgolfi MM-tiitlit kaitsta ilma Tattari ja Lättita

Lisaks on Eesti esindatud ka MP40 divisjonis, kus starti lähevad mullu enda vanuseklassis meistriks tulnud Priit Randes ja Aimar Alesmaa. Kokku seega kaheksaliikmeline koondis, kes on valmis mullust MM-tiitlit kaitsma.

Konkurents maakera kuklapoolel saab aga olema vägev, sest ainuüksi praeguseks on enda osalemist kinnitanud 23 riiki. Nende seas on ka USA ja Soome, kelle mängijad hiljuti nii Tallinnas toimunud Euroopa Discgolfi Festivalil kui ka laiemalt maailmas väga tugevat mängu näitavad ning eestlastele tugevat konkurentsi pakuvad.

Puudujatest hoolimata on Eesti koondise koosseis Rogovi sõnul siiski tugev. «Kuigi lootsin sisimas, et Kristin ja Silver osalevad, on meil ikkagi tugev koondis, kes on valmis tiitlit kaitsma,» ütles ta ning lisas, «ega seal ei saa olla muud eesmärki kui võita!»