Keila Korvpallikooli kogukond: soovime näha töörahu ja võrdsete tingimuste pakkumist

Palume tungivalt linnavalitsuse esindajatel pöörduda linna huvide, ehk oma inimeste teenimise juurde, täita enda kehtestatud reegleid ja õigusakte, tagada erapooletus otsuste tegemisel ning toetada Keila linnas pikaajaliselt tegutsenud Keila Korvpallikooli noortepüramiidi tipu hoidmist (nüüd ka taastamist). See on vajalik, et Keila noorte korvpallurite järelkasvusüsteem ei saaks jäädavalt kahjustada. Keila Korvpallikool on juba 14 aastat pakkunud Keila linnas kvaliteetset korvpalliharidust ja loonud tugeva korvpallipüramiidi, mille tipus on koht meistriliigas ning see ei ole kindlasti ainult ühe treeneri töö. Kõik Keila Korvpallikooli treenerid on aastaid teinud tänuväärset tööd linnale olulise korvpallisüsteemi ehitamisel. Noored sportlased on motiveeritud ja saavutanud väga häid tulemusi tänu paljude inimeste, nii korvpallikooli treenerite, kohalike ettevõtete, linna kui ka kogukonna koostööle erinevates etappides.