Keila Korvpallikool sai saaliajad ja võib mängida Eesti-Läti liigas

Keila KK tegevjuhi Tarmo Heina sõnul on nende meeskonna kodumängude saaliajad enamasti laupäeviti ning mõne mängu jaoks on varupäevaks teisipäev. «Meie kodumängude ajad on Keila Tervisekeskus kinnitanud ja korvpalliliidule saadetud,» lausus Hein.

Kolmapäeva lõuna ajal sai Postimees Keila kogukonna pöördumise linnavalitsuse poole. Seal on kirjas palve leida Keila Korvpallikooli U19 noortele ja esindusmeeskonnale võrdsetel alustel treeningajad MTÜga Keila Basket (meeskond mängib Coolbeti nime all). Milline on olukord treeninguaegadega?

Hein: «Tervisekeskus andis augusti alguses linnale teada, et korvpallikoolil on U19 grupp koos ja treener olemas, mis on alati olnud eelduseks samadel saaliaegadel jätkamiseks. Vastame ka kõigile erinevates kordades toodud tingimustele. Kuna seda kinnitas meile toona ka linnavalitsus, siis me ei osanud kuidagi arvestada, et need ajad tahetakse meilt ära võtta. Pakkusime 7. augustil toimunud neljapoolsel koosolekul välja, et Keila Korvpallikool on valmis Pargimajas esmaspäevast reedeni lühendama kahe noorterühma treeningaegasid 15 minuti võrra, et Pargimajas saaksid esmaspäevast reedeni toimuda nii U19 ja Keila KK esindusmeeskonna kui ka Keila Basketi treeningud. Paraku ei sobi ükski meie pakutud kompromiss.»