Eestit esindab suvebiatloni MMil 22-liikmeline koondis

«Eesti on suvebiatloni maailmameistrivõistlustel väljas parima võimaliku koosseisuga nii täiskasvanute kui juunioride arvestuses,» ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv.

«Suvised võistlused on pigem osa ettevalmistusest talviseks hooajaks ning nendeks väga spetsiifilist ettevalmistust ei tehta, kuid kindlasti annavad kõik sportlased endast võistlusrajal parima.»

«Raido soov startida oli küll üllatav, aga kuna stardikohti on piisavalt, siis me ei näinud tema osalemises takistust, sest Raido tasemel sportlane on kindlasti suvistel maailmameistrivõistlustel konkurentsivõimeline,» ütles Kõiv.