Kuidas vaatab Nabi sel nädalal juhtunule otsa, kui sarnasesse olukorda sattunud Sinner puhta nahaga pääses? Ta on kahtlemata rahul, et süütu sportlane karistamata jäi, ent praegused süsteemid tuleks üle vaadata.

«See süsteem peaks olema ühtne. Praegu pole mingit konkreetsust. Kui on tegemist saastumisega või juhuslikust kokkupuutest tekkinud probleemiga, siis tuleks antud rikkumine tühistada. Meie lähiriikides on sarnaseid juhtumeid olnud veel, aga seal nähti kohe, et tegemist on saastumisega ja süüdistustest loobuti,» lausus Postimehega vestelnud Nabi.