OMi pronksinaiste treeneri Rivo Vesiku edu valem: kuula sportlast, ükskõik mis päev ja kell on!

Seejärel ta magas natuke, hommikul saime kokku ja rääkisime uuesti. Rääkimist ja jutuajamist oli mõlema mängijaga palju. Aga mängule tulles olid nad valmis, seda oli näha. Täna mingil hetkel üks mängijatest ütles, et tal pole vahet, mis värvi see medal on, ta tahab medalit saada!» kirjeldas Vesik Pariisis, pronksimängu järel kahe kohtumise vahele jäänut.

Mis tõi hoolealuse august kiiresti välja?

«Ma ei ütle, et olen spordipsühholoog,» lausub ta nüüd. «Kasutan mingeid tarkusi enda mängijakarjääri ajast: kuidas mängijat rahustada, millisel hetkel mingit tagasisidet anda. Võib-olla oskan mängijatele sõnades viia asju, mis nendele kõige paremini mõjuvad.

Poolfinaali järel tuli leida õiged sõnad õigele mängijale. Teine paariline oli paremas seisus, tal polnud ka süütunnet, et tema käki tõttu see mäng ära läks. Toda tuli lihtsalt julgustada. Räägitakse küll, et võistkond on üks ja nii edasi, aga igal mängijal on psühholoogiliselt kergem, kui tema käkki kokku ei keera.

Otsustaval hetkel eksinud mängijat tuli aga aidata. Rääkisin, et ta pole halb mängija, pole midagi halvasti teinud. See on tippsport, eksimusi ikka juhtub. Sama hästi võinuks vastane midagi ära käkkida. Rõhutasin: keegi ei süüdista sind, mäng ja tulemus on kinni väikestes asjades.