Rovanperä kaardilugeja istub kõrvalistmelt rooli, et «elajat» taltsutada

Kuigi viimane mõte ei näi rallisõitjatele kõige parem viis puhkamiseks – sama töö, mis muidu ju – on see kindlasti vahelduseks kaardilugejatele.

Nõnda istubki valitseva autoralli maailmameistri Kalle Rovanperä paarimees Jonne Halttunen kodumaal kaheks päevaks Toyota Corolla rooli, et osaleda Lahti SM-rallil.

Kuigi Halttunen ei osale võidukihutamisel võistlejana, vaid roolib nullautot, ei vähenda see kuidagi tema elevust. «Saan Lahtis kihutada «elaja» uuendatud versiooniga,» rõkkas ta juba paar nädalat tagasi.

Praeguseks on soomlane oma Corollaga saanud teha ka mõned testid ning tema õhin on ainult suurenenud. «Esimesed testid Toyota Corolla GT AE86ga on tehtud ja kuigi sõidustiil võiks olla kõvasti parem, on auto lihtsalt imeline,» kirjutas ta eile ühismeediasse tehtud postituses.

Halttunen has become known as Kalle Rovanperä's map reader, but he also knows how to drive. Halttunen already participated in the Jyväskylä winter rally in 2023 with a Toyota Corolla GT car, and even then his role was to drive as a zero car.