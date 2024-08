Suvebiatloni MMi favoriidid kiidavad Tehvandi võistluskeskust

Soome koondise laskesuusataja Otto Invenius kiitis Tehvandi Spordikeskuse radu ning tõdes, et need on ühed parimad, kus tal on olnud võimalus võistelda. «Siinne rada sobib mulle väga hästi. Pole küll palju tõuse, kuid teisalt tuleb kogu aeg tööd teha. Peitu pole siin kuskile pugeda,» kommenteeris Invenius võistluspaika.

Ta on Otepääl juba mitmendat korda, mistõttu tunneb ta end Tehvandil koduselt. «See isegi meenutab mulle natuke Soomet,» lisas Invenius.

Prantsusmaa koondise laskesuusataja Fabien Claude leidis samuti, et Tehvandi rajad on suvebiatloniks ideaalsed. «Rajad sobivad mulle väga, sest tõusud pole küll järsud, ent teisalt tuleb hoog pidevalt üleval hoida,» kirjeldas Claude.

Ta lisas, et tuuline lasketiir võib olla koht, mis muudab võistluse käiku. «Ma ei oska oma vormi ennustada, sest pole harjunud suvel võistlema, kuid tunnen end hästi ja loodan, et suudan iga võistluspäeva maksimaalselt ära kasutada,» kommenteeris Claude.

Ka Belgia laskesuusataja Lotte Lie kiitis Tehvandi olusid. «Rada on tehnilise poole pealt väljakutsuv. Tuleb olla kiire ning pidevalt tööd teha,» sõnas Lie. Vaatamata sellele, et Lie pole sel suvel võistelnud, on ta optimistlik. «Ma loodan, et saan teha seda, milleks olen treeninud,» lausus ta.

Ka Lie arvates võib tuuline ilm võistlustel suurt rolli mängida. «Samas on siin lasketiiru sisenemine väga mugav, tuleb lihtsalt tegutseda kiirelt ja puhtalt, et kindlustada endale koht parimate seas. Otepää on kena koht – ilm on hea ja atmosfäär on samuti toetav,» kiitis Lie.

Neljal võistluspäeval kroonitakse Otepääl 12 suvebiatloni maailmameistrit. Võistlustele saab kaasa elada nii lasketiirutribüünilt kui rajalt. Õhtuti pakuvad kontserdielamusi nublu, Curly Strings ja Põhja-Tallinn. Rohkem infot leiab võistluste kodulehelt biathlonotepaa.com.