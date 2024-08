VIDEO Kas Cristiano Ronaldo abiellus salaja?

Nimelt avas 39-aastane Ronaldo kolmapäeval oma YouTube'i kanali, kuhu on vähem kui 24 tunniga üles laadinud juba 12 videot.

Nõnda ongi kõmumeedia täna lahkamas Ronaldo ja Rodrigueze võimalikke salajasi pulmi, sest kuigi paar on koos olnud 2016. aastast ja kasvatab viit last – Rodriguez on neist ilmale toonud kaks – pole kumbki abiellumisest varem rääkinud.