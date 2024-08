Keila KK meelitas kogenud mängumehe tagasi meistriliigasse

«Esimene kokkupuude oli mul Sveniga juba 14 aastat tagasi ning tänaseks on mehel kogunenud hulganisti kõrgliiga kogemust. Mänguliselt on tegemist väga targa ning hea viskega mängijaga, kelle töökus ning positiivne suhtumine on noortele kindlasti heaks eeskujuks,» sõnas Keila KK esindusmeeskonna peatreener Andres Sõber pressiteates.