Lõvikonservi hauganud? M-Spordi sõitja usub, et suudab Neuville'i, Ogier' ja Tänaku vahel tiitlikaarte segada

Mais 29. sünnipäeva tähistaval prantslasel on käsil karjääri parim hooaeg. Senisest üheksast etapist neljal on ta lõpetanud kolmandana, kahel puhul neljandana. Kokku 119 punkti asetavad Fourmaux viiendale reale. Liidrist Neuville'ist lahutab 49, Ogier'st 22, Tänakust 18 ja Elfyn Evansist 13 silma. Sõita jääb veel neli rallit.

«Oleme Elfyni ja Otiga vahet vähendanud, nii et kõik on võimalik. Meil on Kreekas hea [stardi]positsioon, nii et ehk õnnestub sealt veel punkte võita. Olen varem Kreekas olnud Rally2 autoga kiire. Masin on neil teedel hästi liikunud.»