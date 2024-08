Keila abilinnapea selgitas, mille põhjal eelistati saaliaegade andmisel üht klubi teisele

«Meil on U19-vanusegrupp olemas, kellele aga saaliaegasid ei jagu – kuigi tänases (kolmapäevases – toim) linna pressiteates rõhutatakse, et noorte arvelt ei tohi midagi teha. Aga kas meie U19 noorte arvelt on okei seda teha?» küsis Keila Korvpallikooli tegevjuht Tarmo Hein.

Kuidas näeb vaidlusalust küsimust Keila linn?

«Vastavalt huvitegevuse korrale esitavad klubid oma tunniplaani soovid linnavalitsusele huviregistri kaudu. OÜ Keila Tervisekeskus on linnavalitsuse lepingujärgne partner, kelle ülesanne on tunniplaan koostada. Kui klubid kokkuleppele ei jõua, siis peab otsuse tegema linnavalitsus,» selgitas Lepiksaar Postimehele.

Ta jätkas: «25 aastat on klubid jõudnud kokkuleppele, kuid 2024. aastal juhtus esimest korda nii, et klubide koosolekul kokkulepet kahe klubi vahel ei sündinud (ülejäänud klubid said aegade suhtes kokkuleppele). Nii Keila Korvpallikool kui ka Keila Basket on esitanud taotluse Keila Kooli Pargimajas samadele treeninguaegadele U19 rühmale, kusjuures Keila huviregistris U19 võistkonda Keila Korvpallikooli all ei ole (on võistkond nimega 10-12 klass + U19-23). Keila Korvpallikooli nn U19 rühm ei vasta osaliselt nõuetele, sest U23 noormehed ei kvalifitseeru huvitegevuse toetuse kriteeriumide alusel toetuse saajateks.

Eelmisel aastal kuulusid taotletavad ajad Keila Korvpallikooli U19 võistkonnale, kuhu kuulunud poisid asusid 2024. a juunis treenima Keila Basketi all praktiliselt täiskoosseisus (18 poissi ja treener).