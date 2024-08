Eesti-Läti Korvpalliliiga sai uue nimisponsori ja visuaalse identiteedi

Optibeti brändijuhi Jana Gormaleva sõnul on ettevõttel pikk ajalugu toetamaks erinevaid spordialasid ning nad usuvad, et koostöö aitab kaasa korvpalli arengule ja kasvule siinses regioonis, seisab pressiteates.

«Optibetil on pikk ajalugu toetamaks erinevaid spordialasid - alates hokist ja jalgpallist kuni võrkpalli, bobikelgutamise ja poksini välja. Nüüd oleme otsustanud laiendada oma seotust korvpalliga. Oleme uhked, et Optibetist saab Eesti-Läti Korvpalliliiga nimisponsor. Korvpall on siinse regiooni üks populaarsemaid spordialasid ja meil on heameel toetada põnevat ning arenevat liigat. Ootame uue hooaja algust põnevusega ning oleme kindlad, et meie koostöö aitab kaasa ala kasvule ja arengule.»

«Meil on heameel, et Eesti-Läti Korvpalliliiga on alustamas oma seitsmendat hooaega. Möödunud hooaja numbrid nii saalides kui ekraanide vahendusel näitasid, et liiga koos klubidega on kasvamas ning ootame põnevusega mida toob uus hooaeg koostöös Optibetiga,» sõnas Eesti Korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa.

Läti korvpalliliigade direktori Salvis Mētra sõnul algab uus hooaeg muudatustega ning ees on oodata põnevat hooaega. «Uus hooaeg algab suurte muudatustega ja uue visuaalse identiteediga, kuna liigal on uus nimisponsor Optibeti näol. Mul on väga hea meel, et meil on võimalus teha koostööd ja näha, kuidas liiga saab koos uue peasponsoriga kasvada ja areneda. Klubid arenevad jõudsalt ning loodan, et näeme palju põnevaid mänge uuel hooajal ning loodetavasti jõuab pärast aastast pausi finaali ka üks Läti meeskond.»

Uus hooaeg Optibet Eesti-Läti Korvpalliliigas saab alguse 20. septembril, kui vastamisi lähevad Valmiera ning Liepaja meeskonnad. Esimene mäng Eesti pinnal peetakse 26. septembril, kui valitsev Eesti meister BC Kalev/Cramo võõrustab möödunud hooaja Läti meistrit VEF Rigat. Play-off mängud on planeeritud märtsi lõppu ning uus meister selgub aprilli keskel.

2024/2025 hooajal mängib Optibet Eesti-Läti Korvpalliligas 15 meeskonda. Eestist osalevad BC Kalev/Cramo, Tartu Ülikool Maks & Moorits, Utilitas Rapla, Pärnu Sadam, TalTech, Keila Korvpallikool, Viimsi ning Keila Coolbet. Läti poolelt on tuleval hooajal liigas mängimas VEF Riga, Rigas Zelli, BK Ventspils, BK Liepaja, BK Ogre, VALMIERA GLASS VIA ning Latvijas Universitate.